رانيا يوسف تتألق بفستان أسود من باريس| شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وتألقت رانيا يوسف من باريس أمام برج إيفل، بفستان أسود أنيق، مفتوح الصدر، ويكشف ساقيها، مع تسريحة شعر مرتبة، وميك آب أسود.

آخر أعمال رانيا يوسف

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.