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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

القبض على صينية تهرب
القبض على صينية تهرب حيوانات في طائرة

تسبب تهريب راكبة ناطقة باللغة الصينية لعدد من الحيوانات، منها فأر وحيوان ثعلب الماء “القضاعة” أثناء رحلة جوية تابعة لطائرة فيتنامية منطلقة من العاصمة التايلاندية بانكوك في حالة من الزعر لركاب وطاقم الطائرة. 

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، تعرض طاقم الطائرة للعض بوحشية من الفأر الهارب بينما كان المسافرون المذعورون يهربون من على مقاعدهم.

بدأت الواقعة، عندما لاحظ  الركاب المصدومين فأرا أمهقا عملاقا بعيون حمراء متلألئة إثناء ذهابهم إلى الحمام على متن طائرة إيرباص A320 متجهة إلى تايوان، بعد ظهر أمس.

قامت المضيفات الجويات على متن الطائرة في حالة من “الارتباك” بتفتيش الطائرة ولاحظن مخلوقا بريا ثانيا غير الفأر، وهو حيوان ثعلب البحر يبلغ طوله قدما تحت مقعد الراكبة.

حيوانات في الجو 

وبعدها بلحظات عثر طاقم طائرة شركة الطيران الفيتنامية، فيت جيت، أيضا على صندوق يحتوي على 28 سلحفاة  سلحفاة نجمية وثعبان وغرير واحد واثنين من ثعالب الماء واثنين من القوارض الأخرى غير المعروفة عندما فتشت الشرطة الطائرة عند هبوطها في تايبيه بعد رحلة منخفضة التكلفة مدتها ثلاث ساعات و45 دقيقة.

ويحقق المسؤولون الآن في كيفية قيام راكبة ناطقة باللغة الصينية بتهريب هذه المخلوقات عبر نقاط التفتيش الأمنية في مطار سوفارنابومي الدولي الشهير بالفساد في تايلاند.

وقال فرع تاويوان التابع لإدارة التفتيش الدفاعي، أمس، إن السلاحف النجمية سيتم الاحتفاظ بها في الحجر الصحي وسيتم إرسال الباقي إلى جامعة بينجتونج للعلوم والتكنولوجيا للتأكيد قبل التخلص منها.

وقالت الشرطة إنه يجري استجواب المشتبه بها وقد يتم تغريمهها ما يصل إلى مليون دولار تايواني جديد (25532 جنيها إسترلينيا) وفقا لأحكام الوقاية من الأمراض المعدية الحيوانية ومكافحتها.

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