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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقوع ضحايا.. سقوط طائرة على مبنى سكني في ولاية الأمريكية |فيديو

تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، باصطدام طائرة صغيرة بسطح مبنى سكني في ولاية أوريجون الأمريكية حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر.

وكتبت خدمات الإنقاذ الأمريكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم التأكد على الفور من وفاة أحد ركاب الطائرة. وقام رجال الإطفاء بإخراج مريض آخر من الطائرة، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة”.

وأضافت: “اكتشف رجال الإنقاذ أن راكبا ثالثا على متن الطائرة توفي أيضا”.

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وأوضحت أن عدة أشخاص كانوا متواجدين في المنزل وقت وقوع الحادث، لكنهم تمكنوا من مغادرة المبنى، ولم يصب أي من الموجودين على الأرض بأذى.

ولاية أوريجون الأمريكية أمريكا تحطم طائرة

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