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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دفن أقدم مومياء في أمريكا بعد تحنيطها بالخطأ منذ 128 عاما.. صور

دفن أقدم مومياء في
دفن أقدم مومياء في أمريكا بعد تحنيطها بالخطأ منذ 128 عام

صرحت دار جنازات أومان الأمريكية، أن أقدم مومياء في أمريكا ستحصل على فرصتها في الدفن يوم 7 أكتوبر الجاري بعدما تم تحنيطها بالخطأ وبقائها كمومياء بها منذ 128 عاما.

 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعود أقدم مومياء في أمريكا " Stoneman Willie" إلى رجل يبلغ من العمر 37 عام قد قبض عليه بتهمة السرقة وإلقائه في السجن عام 1895 مدعيًا اسم مستعار له.

أقدم مومياء في أمريكا

تقنيات تحنيط جديدة

توفى الرجل الذي لا يعرف عن هويته الحقيقية شيئًا – لأنه أعطى اسمًا مزيفًا له أثناء القبض عليه - في السجن بسبب الفشل الكلوي نتيجة إدمانه للكحوليات. وكان ذلك في 19 نوفمبر 1895، وتم تحنيطه عن طريق الخطأ على يد عامل دفن الموتى الذي كان يجرب تقنيات تحنيط جديدة.

ستونمان ويلي معروض في تابوت خشبي

تُظهر الوثائق التاريخية أن ثيودور أومان، وهو عامل دفن الموتى، كان يقوم بتجربة التحنيط الشرياني المبتكر - وهي تقنية كانت لا تزال جديدة نسبيًا في أواخر القرن التاسع عشر، على ستونمان ويلي وقد تم تحنيطه بالفعل. وكان يتم تخزين جثث الموتى قبل ذلك على الجليد لحين دفنها.

 

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تتطلب عملية التحنيط الشرياني المبتكر هذه حقن سائل التحنيط في الشريان، مما يؤدي إلى إزاحة الدم، كما يسهل أنبوب الصرف إخراج الدم من الوريد.

وقال المؤرخ المحلي جورج إم مايزر الحادي عشر لصحيفة واشنطن بوست إن أومان خلط وصفته الخاصة بالفورمالين، وهي مادة كيميائية تستخدم في عملية التحنيط. والكمية الزائدة منه تسببت في تحجير جسم ستونمان ويلي.

كشف الهوية

قالت دار جنازات أومان إنها حددت الآن هوية ستونمان ويلي باستخدام وثائق تاريخية وستكشف عن اسمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يتم دفنه. 

دار جنازات أومان الأمريكية أمريكا أقدم مومياء في أمريكا Stoneman Willie ستونمان ويلي

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