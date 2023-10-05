اليونان تسعى لزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة وتغير المناخ

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إنه يخطط للسعي إلى زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء حتى تتلقى دول المواجهة المزيد من الدعم، وكذلك للمبادرات التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وفي تصريحاته أمام القمة الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا، رحب ميتسوتاكيس بالاتفاق الأولي بشأن إصلاح الهجرة الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء في بروكسل، لكنه أشار إلى أنه غير كاف.

وعلى الرغم من أنه يتوقع "اغاثة كبيرة لدول الاستقبال الأول" مثل اليونان، إلا أنه قال "لا بد من تخصيص المزيد من الأموال الأوروبية لمعالجة مثل هذه المسألة الحاسمة، التي تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله"، بحسب ما أوردته صحيفة “إيكاثيمينري” اليونانية.

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على أزمة المناخ، ولقد أتيحت لي الفرصة في مالطا أيضا، في اجتماع دول الجنوب الأوروبي، للتعبير عن إحباطي من حقيقة أن الأموال المتاحة من صندوق التضامن الأوروبي لمعالجة الكوارث الطبيعية محدودة".

وأضاف أن اليونان "ستوصي بزيادة هذه الأموال بمقدار 2.5 مليار يورو على الأقل، حتى يعرف الأوروبيون أن أوروبا تقف إلى جانبهم في أي ظرف، في حالة تعرض بلد لكوارث طبيعية مرتبطة بأزمة المناخ".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى الفيضانات المدمرة الأخيرة في وسط اليونان، معربا عن امتنانه للمفوضية الأوروبية لتصرفها الفوري و"منح اليونان أعلى مرونة ممكنة لاستيعاب الأموال الأوروبية لمعالجة هذه الكارثة الطبيعية الضخمة".