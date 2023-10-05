عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تسعى لزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة وتغير المناخ

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إنه يخطط للسعي إلى زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء حتى تتلقى دول المواجهة المزيد من الدعم، وكذلك للمبادرات التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وفي تصريحاته أمام القمة الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا، رحب ميتسوتاكيس بالاتفاق الأولي بشأن إصلاح الهجرة الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء في بروكسل، لكنه أشار إلى أنه غير كاف. 

وعلى الرغم من أنه يتوقع "اغاثة كبيرة لدول الاستقبال الأول" مثل اليونان، إلا أنه قال "لا بد من تخصيص المزيد من الأموال الأوروبية لمعالجة مثل هذه المسألة الحاسمة، التي تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله"، بحسب ما أوردته صحيفة “إيكاثيمينري” اليونانية.

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على أزمة المناخ، ولقد أتيحت لي الفرصة في مالطا أيضا، في اجتماع دول الجنوب الأوروبي، للتعبير عن إحباطي من حقيقة أن الأموال المتاحة من صندوق التضامن الأوروبي لمعالجة الكوارث الطبيعية محدودة".

وأضاف أن اليونان "ستوصي بزيادة هذه الأموال بمقدار 2.5 مليار يورو على الأقل، حتى يعرف الأوروبيون أن أوروبا تقف إلى جانبهم في أي ظرف، في حالة تعرض بلد لكوارث طبيعية مرتبطة بأزمة المناخ".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى الفيضانات المدمرة الأخيرة في وسط اليونان، معربا عن امتنانه للمفوضية الأوروبية لتصرفها الفوري و"منح اليونان أعلى مرونة ممكنة لاستيعاب الأموال الأوروبية لمعالجة هذه الكارثة الطبيعية الضخمة".

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ميزانية الاتحاد الأوروبي تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

ترشيحاتنا

أوسوريو يستقر على استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلي

يسبب الشلل الجزئي.. تفشي مرض غير معروف في كينيا

أزمة تهدد البشرية .. بابا الفاتيكان يحذر: العالم يقترب من نقطة الانهيار

بسبب إنبي | فيديو مثير من كهربا بـ رسالة لـ موديست

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ