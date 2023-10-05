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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة تهدد البشرية .. بابا الفاتيكان يحذر: العالم يقترب من نقطة الانهيار

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

حذر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من أن العالم كما نعرفه “ينهار” وسط تسارع تغير المناخ وتقاعس قادة العالم عن العمل، وخص بالذكر الدول الغربية المتقدمة باعتبارها السبب الرئيسي وراء الأزمة.

وأعرب رئيس الكنيسة الكاثوليكية عن أسفه لأنه لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ أن أصدر الرسالة العامة “Laudato Si” حول هذا الموضوع في عام 2015.

وشدد البابا على أن “العالم الذي نعيش فيه ينهار وربما يقترب من نقطة الانهيار”، حيث تهدد أزمة المناخ الحالية “الحياة البشرية”.

ومضى في التأكيد على أن عواقبها أصبح من الصعب على نحو متزايد تجاهلها، حيث تتجلى في 'ظواهر مناخية متطرفة، وفترات متكررة من الحرارة غير العادية، والجفاف'.

ووفقا للبابا، فإن فكرة أن الدول الفقيرة مسؤولة إلى حد كبير عن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي هي فكرة مغلوطة تماما.

وأشار البابا فرانسيس إلى أن “الانبعاثات لكل فرد في الولايات المتحدة أكبر بنحو مرتين من تلك الصادرة عن الأفراد الذين يعيشون في الصين، ونحو سبعة أضعاف متوسط الدول الأفقر”.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعا إلى “تغيير واسع في نمط الحياة غير المسؤول المرتبط بالنموذج الغربي”.

وانتقد البابا فرانسيس بشدة منكري تغير المناخ، وأعلن أنه “لم يعد من الممكن الشك في الأصل البشري لهذه الظاهرة”.

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وأشار إلى أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت في الخمسين سنة الماضية بسرعة لم يسبق لها مثيل خلال الألفي سنة الماضية.

وأعرب البابا فرانسيس عن أسفه لأن “أزمة المناخ ليست بالضبط مسألة تهم القوى الاقتصادية الكبرى، التي ينصب اهتمامها على تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل تكلفة وفي أقصر وقت”.

كما استهدف المنظمات الكبيرة متعددة الجنسيات بسبب عدم فعاليتها.

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس العالم تغير المناخ

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