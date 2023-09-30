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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في احتفال بساحة القديس بطرس|البابا فرانسيس يرقي 21 أسقفًا لرتبة كاردينال عالية

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

عزّز البابا فرانسيس يوم السبت إرثه بشكل أكبر، حيث رقى 21 أسقفًا إلى رتبة كاردينال عالية ورفع بشكل كبير نسبة الناخبين الذين اختارهم والذين سيكون لهم الحق في التصويت لخليفته.

في احتفال أقيم في ساحة القديس بطرس، المعروف باسم كونسيستوري، 'أنشأ' فرانسيس 21 كاردينالًا جديدًا، 'أمراء الكنيسة' ذوي القبعات الحمراء، وهم أقرب مستشاريه في الفاتيكان وفي جميع أنحاء العالم.

ويبلغ عدد الكرادلة الآن 137 ناخبًا، اختار فرانسيس حوالي 73% منهم. وهذا يزيد ــ ولكنه لا يضمن ــ احتمال مشاركة البابا القادم رؤيته لكنيسة أكثر تقدمية وشمولية.

ثمانية عشر من أصل 21 تقل أعمارهم عن 80 عامًا، وبالتالي يحق لهم بموجب قانون الكنيسة دخول اجتماع سري لانتخاب البابا المقبل بعد وفاة فرانسيس أو استقالته. وهم معروفون باسم الناخبين الكاردينال. تم منح الثلاثة الثمانين فما فوق هذا التكريم بسبب خدمتهم الطويلة للكنيسة.

ويأتي الكرادلة الجدد من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين وسويسرا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وجنوب السودان وهونج كونج وبولندا وماليزيا وتنزانيا وفنزويلا والبرتغال.

حصل جنوب السودان على أول كاردينال وحصلت ماليزيا على الكاردينال الثاني في تاريخها، في استمرار لسياسة فرانسيس المتمثلة في منح المزيد من الاعتراف للأماكن التي وصفها بأنها 'أطراف' العالم، والتي غالبًا ما تكون تلك التي مزقتها الحرب أو حيث يشكل الكاثوليك أقلية.

أحد التعيينات المهمة هو تعيين الأسقف ستيفن تشاو ساو يان من هونغ كونغ. ويعد تشاو أحد الروابط الرئيسية مع الكنيسة الكاثوليكية في الصين الشيوعية، حيث يحاول الفاتيكان تحسين ظروف الكاثوليك. وقام الأسقف بزيارة تاريخية إلى بكين في إبريل.

والأمر الآخر هو الأسقف الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا، المدير الرسولي لفرانسيس في الأراضي المقدسة، حيث يخشى الفاتيكان من أن الوجود التاريخي للمسيحيين مهدد.

وقال فرانسيس في عظته خلال القداس، الذي تلقى خلاله كل كاردينال جديد خاتمًا رسميًا وقبعة حمراء ذات ثلاثة شفرات تُعرف باسم 'بيريتا'، 'إن التنوع ضروري، إنه لا غنى عنه'.

كان هذا هو الاجتماع التاسع للبابا منذ انتخابه في عام 2013 واستمرت التغييرات على مدى العقد الماضي، حيث ارتفعت نسبة الناخبين من الكرادلة الآسيويين والأفارقة بينما انخفضت نسبة الناخبين من أوروبا.

سيبلغ فرانسيس 87 عامًا في ديسمبر/كانون الأول، وما إذا كان سيعقد مجلسًا كنسيًا آخر العام المقبل أو في عام 2025 يعتمد على المدة التي سيعيشها. على الرغم من أنه يستخدم كرسيًا متحركًا وعصا، وقد خضع لعدة عمليات جراحية، إلا أنه بشكل عام لم يتباطأ ولا يزال جدول أعماله مزدحمًا.

وفي الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيفتتح اجتماعًا كبيرًا يستمر لمدة شهر في الفاتيكان، يُعرف باسم السينودس، والذي يمكن أن يرسم مستقبل الكنيسة.

ودعا في عظته صباح السبت إلى 'كنيسة أكثر سيمفونية وسينودسية'.

وباستخدام استعارة الأوركسترا، بدا أن فرانسيس يشير إلى الانقسامات بين التقدميين والمحافظين في الكنيسة التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار نسمة، قائلا إن قسما أو آلة واحدة لا يمكن أن تعزف بمفردها أو تطغى على الآلات الأخرى.

كانت وظيفته كـ 'قائد الفرقة الموسيقية' هي الاستماع ومحاولة تحقيق 'الإخلاص الإبداعي'.

تم التحضير للسينودس الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 29 أكتوبر لمدة عامين، حيث سُئل الكاثوليك في جميع أنحاء العالم عن رؤيتهم لمستقبل الكنيسة.

وقد رحب المؤيدون بالمشاورات باعتبارها فرصة لتغيير ديناميكيات السلطة في الكنيسة وإعطاء صوت أكبر للكاثوليك العلمانيين، بما في ذلك النساء، والأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.

ويقول المحافظون إن العملية كانت مضيعة للوقت، وقد تؤدي إلى تآكل الهيكل الهرمي للكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها نحو 1.3 مليار عضو، وقد تؤدي على المدى الطويل إلى إضعاف العقيدة التقليدية. وستعقد الدورة النهائية الثانية في عام 2024.

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