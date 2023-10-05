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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الشرقية يهتفون في وجه الطنطاوي: مش عايزينك.. فيديو

أهالي الشرقية يحملون
أهالي الشرقية يحملون صور الرئيس السيسي

أعرب أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضهم للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وذلك خلال تواجده اليوم أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق.

 

ورفع أهالي مدينة الزقازيق صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات في وجه المرشح المحتمل أحمد طنطاوي: امشي مش عايزينك، مؤكدين واصطفافهم جميعا خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسي وذلك لاستكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت بجميع محافظات الجمهورية.

 

الشرقية تتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

وعلي جانب آخر فقد واصل الآلاف من أبناء وأعضاء حزب مستقبل وطن الشرقية الاحتشاد أمام مكاتب الشهر العقاري والتي شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين لتحرير توكيلات الدعم والتأييد للرئيس السيسي.

 

وأكد الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن الشرقية عضو مجلس الشيوخ ان الأهالي بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة اصطفوا فى طوابير امتدت لعشرات الأمتار رافعين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر مرددين الأغانى الوطنية مؤكدين انه لابديل عن الرئيس لسيسي لرئاسة مصر وانه الأقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

 

وأضاف الدكتور محمد سليم ان أمانة التنظيم بالمحافظة برئاسة المستشار عبد العزيز الصافي أمين الأمانة نظمت مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من ابناء وأعضاء الحزب بمركز بلبيس حيث تسابقوا لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي واصطفوا فى طوابير بمظهر حضارى مشاركة منهم فى العرس الديمقراطى مؤكدين ان تحرير توكيلات الترشح للحفاظ على استقرار الوطن وبناء الجمهورية الجديدة ورد الجميل للرئيس.

وأشار أمين الحزب بالشرقية الي ان المرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين حرصن علي الخروج فى ساعة مبكرة من الصباح لتحرير توكيلات الترشح للرئيس السيسي لدعمة ورد الجميل له.

 

أعضاء حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الزقازيق حزب مستقبل وطن مبادرة 100 يوم صحة مدينة الزقازيق

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