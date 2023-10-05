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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الغرض من بيان البرلمان الأوروبي تشويه صورة مصر أمام العالم

محمد صلاح البدري،
محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن  التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما جاء في التقرير والذي وصفه ب"المشبوه".

 

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمس للواقع بصلة، لأنه عبارة عن كلام مرسل والغرض منه تشوية الدولة المصرية والإنجازات التي تمت في كل بير في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

 

وأوضح أن الدولة المصرية  ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج  لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.

 

ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك  من  خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات قائلا: "يجب على البرلمان الأوروبي التزام الحياد وتحري الدقة في تقاريره ضد مصر، لأننا لا نقبل التدخل في شئون بلادنا باي شكل من الأشكال".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن عودة جماعة الإخوان الإرهابية مرفوض رفضا قاطعا من الشعب المصري نفسه، الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية  من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة، لذلك طرح عودتهم من أحد مرشحي الرئاسة أمر مرفوض تماما.

البرلمان الأوروبي الشأن الداخلي الدولة المصرية الانجازات تقرير البرلمان الأوروبي

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