يوسف القعيد: أطالب بتوثيق تراث حرب أكتوبر بكل أشكاله

قال الأديب يوسف القعيد، إن التراث الفني والأدبي حول نصر أكتوبر مازال متناثرا، مناشدا الرئيس السيسي بإنشاء مؤسسة لتوثيق تراث أكتوبر سواء كان كتب أو مجلات أو صحف أو الشعارات التي كتبت على الحوائط في القرى والمدن، إضافة إلى التراث الفني، والأدبي.

وأضاف يوسف القعيد، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن وجود تراث سوري عن نصر أكتوبر يعتبر شديد الأهمية، إضافة إلى تراث مختلف الدول العربية التي كانت تعتبر انتصار أكتوبر انتصار للأمة العربية بأكملها.

مواجهة العدوان الإسرائيلي

وتابع الأديب الكبير، أن الأمة المصرية التفتت حول جيشها، حتى تم تحقيق النصر ورد الاعتبار للشخصية المصرية والعربية والإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.