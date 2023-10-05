يوسف القعيد: الأمة المصرية التفتت حول جيشها لتحقيق نصر أكتوبر ورد الاعتبار

أكد الأديب يوسف القعيد، أن هناك علاقة تربط بين 67، حتى انتصار أكتوبر 73، مشيرا إلى أن النكسة كانت دافعا كبيرا لبناء الجيش وتحقيق النصر، واستعادة الأرض.

وقال يوسف القعيد، خلال خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأمة المصرية التفتت حول جيشها، حتى تم تحقيق النصر ورد الإعتبار للشخصية المصرية والعربية والإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

الإستيلاء على سيناء بالكامل

وتابع يوسف القعيد، أن الوثائق الحقيقية لحرب أكتوبر للعدو الإسرائيلي تكشف عن نيتهم في الاإستيلاء على سيناء بالكامل.

