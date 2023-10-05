أستاذ تاريخ معاصر : انتصار أكتوبر كان عودة الروح للأمة العربية

أكد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، ان حرب أكتوبر هي عودة الروح للأمة العربية وليس مصر فقط، لأن انتصار أكتوبر هو الإنتصار الوحيد للعرب في القرن العشرين

وقال محمد عفيفي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم التنسيق بين الدول العربية في حرب أكتوبر والعرب مع التكاتف وحظر البترول أصبحوا رقم صعب في العالم كله.

تسعى للتعاون مع عدد من الدول العربية

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، أن نصر أكتوبر وضع العرب على الخط العالمي ، وأصبحت أغلب دول العالم تسعى للتعاون مع عدد من الدول العربية.