مصطفى بكري: الجيش استطاع كسر حاجز الخوف وسطر ملحمة كبرى في 73

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 50 عاما ذكرى الانتصار المجيد الذي تحقق في أكتوبر بفضل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كان هناك ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي تحدث عن رفض المصريين للهزيمة، وأن الجيش بعد نكسة 67 استطاع أن يكسر حاجز الخوف وفارق القوة، وسطر ملحمة كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حرب الاستنزاف مهدت لحرب الانتصار في أكتوبر 73، مؤكدا أن الشعب المصري رفض تنحي الزعيم جمال عبد الناصر بعد نكسة 67.

أبطال حرب أكتوبر

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي طالب الحاضرين بالوقوف احتراما لأبطال معركة “رأس العش”، ولـ “أبطال حرب أكتوبر”.