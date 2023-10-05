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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت النجمة الكويتية بإطلالة كاجول أنيقة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ما نال إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.

من هي روان بن حسين؟

روان بن حسين هي الفاشينيستا وسيدة الجاذبية والأعمال والموضة والجمال وعارضة الأزياء أردنية كويتية الجنسية، مسلمة الديانة، ولدت بتاريخ 30 ديسمبر عام 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال والأزياء، كما أنها ناشطة بقوة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما انستجرام روان بن حسين، وسناب شات روان بن الحسين، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع معجبيها وأصدقائها.

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.

 وعُرض مؤخرا للنجمة الكويتية روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الفنانة الكويتية روان بن حسين عارضة الأزياء

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