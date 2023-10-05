أحد أبطال المجموعة 39: عملياتنا لم تتوقف في سيناء قبل العبور

قال الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إنه بعد عملية كرنتينة عيون موسى بنحو 20 عاما، اتصل البطل محي نوح بأحد أبطال فصيلته ويدعى مصطفى إبراهيم، الذي أطلق عليه أهل بلده "الغضنفر"، وتجمعت أفراد المجموعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": حين تجمعنا بعد كل هذه السنوات، فوجئنا بأن أرملة الشهيد عامر يحيى عامر أنجبت بعد وفاته ولدا أسمته عامر، وتزوج وأنجب، واحتفلنا مع سلالة البطل.

ولفت إلى أنه بعد مبادرة روجرز ووقف إطلاق النار استمرت العمليات وزرع الألغام ولم تتوقف الوحدة عن القتال، وقبل العبور كنا نقاتل أيضا ونعبر القناة مرارا لتنفيذ عمليات.