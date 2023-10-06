رئيس "الجيل الديمقراطي": ملف حقوق الإنسان في عهد السيسي شهد طفرة كبيرة

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتوسع في مشروعات مراكز الإصلاح والتأهيل التي نفذتها وزارة الداخلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى، وأن هناك احترامًا عميقًا لهذا الملف.

وأضاف الشهابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ خط أحمر” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن مصر لا تقل عن أي دولة أوروبية في تقديمها لملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني مع جميع القوى السياسية، وكذلك إلى إطلاق سراح العديد من المحتجزين احتياطيًا وإدماجهم في المجتمع.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة كبيرة جدًا، معتبرًا بيان البرلمان الأوروبي الذي طالب بوقف المضايقات ضد أحمد الطنطاوي كمعلومات مستقاة من منظمات حقوقية مغرضة وممولة.