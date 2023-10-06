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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد صفار البيض..



من فوائد صفار البيض 
1 : جيد للرشاقة ﻷنه قاطع للشهية وسعراته الحرارية قليلة. 
2 : جيد لكل أنسجة الجسم بسبب إحتوائه على بروتينات عالية الجودة فيها كل اﻷحماض اﻷساسية التي يحتاجها الجسم لبناء الخلايا وترميمها. 
3 : جيد لدماغ الصغار والكبار بسبب إحتوائه على مادة الكولين الضرورية لنمو أدمغة الرضع ويقوي الذاكرة ويحارب الخرف ويمنع ظهور مناطق بيضاء في المخ تشير إلى احتمال اﻹصابة بأزمة دماغية أو مرض الخرف والكولين مهم للحوامل يسمح بتقليص احتمال إصابة الطفل بمرض انفصام الشخصية

4 : جيد للنظر ﻷنه يحتوي على اثنين من أهم مضادات اﻷكسدة هما الزيكزانتين واللوتيئين تعملان على حماية العين من مرض الضمور البقعي المرتبط بالشيخوخة الذي يعتبر من أكثر اﻷمراض التي يعتبر من أكثر اﻷمراض التي يمكن أن تقود إلى العمى
5 : جيد للشعر لغناه بالمواد البروتينية وفيتامينات ومعدن الزنك فهي عناصر مهمة لبناء اﻷنسجة المدمرة وإصلاحها. 
6 : جيد للبشرة ﻷنه يؤمن التغذية لطبقات الجلد العميقة ويساعد على فتح مسامات الجلد في حال استعماله موضعيا. 
7 : جيد للحوامل ﻷنه يحتوي على كل العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل وجنينها. 
8 : يحمي من سرطان الثدي وفقاً لدراسة نشرت والسبب إلى غنى الصفار بالكاروتينيدات والفيتامين س وفيتامين أ وفيتامين ي

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