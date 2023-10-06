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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم ترفيهي مجاني لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم في الغردقة.. تفاصيل

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظمت إدارة منتجع سياحى بمنطقة سوما باي جنوب مدينة الغردقة، يوما ترفيهيا مجانيا لذوي الهمم من تلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم بمدينة الغردقة، بالاضافة إلى مرافقيهم من المدرسين.

 

شملت الرحلة قضاء اليوم الترفيهي بجميع الألعاب والملاهي المائية، وذلك حرصا على توفير أجواء السعادة والسرور وإدخال البهجة على هؤلاء التلاميذ  كمشاركة مجتمعية من إدارة الفندق.

 

وأكدت نهي كامل، المشرف على تنظيم هذه المبادرة، أن إدارة الفندق حرصت على إدخال البهجة والسرور على 75 من تلاميذ مدرسة الأمل كمشاركة مجتمعية بتخصيص يوم ترفيهي في الأكوا بارك للاستمتاع بأجواء سياحية على شواطئ الغردقة وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

 

وأشار بوريس بورنمان، المدير العام للفندق السياحي، إلى أن الإدارة وفرت عددا من العاملين من إدارات الأنشطة والأغذية والمشروبات والأمن، لملازمة التلاميذ وذويهم طوال الرحلة، وتم استقبالهم بكل ترحاب وتقديم يد العون أهم وتخصيص الأكوا بارك لهم دون غيرهم من رواد الفندق، وذلك لتوفير أجواء الخصوصية لهم، بالإضافة إلى تقديم المشروبات والغذاء لهم.

 

وأوضح وليد محيي الدين، نائب مدير الفندق المستضيف للمبادرة، أن إدارة الفندق تحرص دائما على المشاركة المجتمعية وتنظيم حفلات بصفة دائمة لذوى الهمم وذلك يعكس دور المنشآت السياحية تجاه المجتمع، مطالبا بتعميم هذه المبادرات لتطبيقها في فنادق الغردقة.

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