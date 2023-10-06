عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر:

التخطيط: 11.6 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الحكومية لتنمية سيناء العام الحالي

الدكتور هالة السعيد
الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 23/2024، بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.
 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين مُختلف الأقاليم والـمُحافظات، ووفقًا لجهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل منها، مشيرة  إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% علي الترتيب.
 

وحول الاستثمارات الـمُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، أوضحت السعيد أن جملة الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب. 
 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141.995 ألف فدان، استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 فدان، وفي مجال الصرف الصحي  تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل، رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

وفيما يخص مشروعات الـمياه بالمحافظة تستهدف الخطة إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، ومد خدمة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وفي مجال التعليم تستهدف الخطة استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، تطبيق الجدارات في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء، إحلال المباني المتهالكة لحماية الأرواح والممتلكات، تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، وفي مجال التشييد والبناء تستهدف الخطة استكمال إنشاء عدد 17 تجمعًا تنمويًا، استكمال إعادة تأهيل عمارات المساعيد، إزالة وإعادة إنشاء العمارات الآيلة للسقوط، تطوير المناطق العشوائية بمحافظة شمال سيناء، استكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء.    

وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، انشاء خزان أرضي بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ).
 

قطاع التعليم بجنوب سيناء

وفي مجال التعليم أوضح التقرير أن الخطة تستهدف إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة، استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري، إحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية تستهدف الخطة استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بمركز الطور بجنوب سيناء، استكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (2) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى، تطوير المبنى الرئيسي لإسعاف دائري شرم الشيخ، استكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.

كما أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء قرية التراث البدوي بجنوب سيناء، استكمال مركز التنمية الرياضية بجنوب سيناء والملاعب المفتوحة، استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد، إنشاء حديقة الطور الجديدة بمساحة 15000م2 في إطار دعم المشروعات الخضراء، استكمال مد وتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة بمنطقة المزينة ومدخل الميناء، استكمال تطوير وتجهيز ديوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، إلى جانب البدء في تطبيق مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في إطار منظومة المخلفات الصلبة، رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوّث، وتطوير ورفع كفاءة المباني المختلفة بالمحافظة.

التخطيط قطاع التعليم جنوب سيناء شمال سيناء التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

الزيت والسكر والألبان والأرز.. مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

ترشيحاتنا

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030

بث مباشر.. قراءة سورة الكهف من مسجد السيدة نفيسة

موعد إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة

الحكومة تتلقى 20 ألف شكوى بشأن الإسكان و9 آلاف للكهرباء

اكتشاف سمكة الديك الزاهية في مياه مرسى علم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

جندي مقاتل محمد صابر لـ "صدى البلد": أبلغت عن مواقع العدو المهمة قبل حرب أكتوبر بأسبوع.. و"الاستطلاع" كان له دور أساسي في معركة النصر

تحذير عاجل| هؤلاء الأشخاص يصابون بارتفاع ضغط الدم

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ