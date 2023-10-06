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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة تاريخية بين بايدن وشي بسان فرانسيسكو.. هل ينجحان في طي الخلافات

صدى البلد

يعتزم البيت الأبيض عقد لقاء وجها لوجه بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو الشهر المقبل، في محاولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين أكبر دولتين في العالم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

 وسيلتقي الزعيمان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، التي ستعقد في نوفمبر، والتي تهدف إلى إعادة توجيه العلاقات بعد سلسلة من التوترات في مجالات مثل تايوان وأصل جائحة كورونا وحقوق الإنسان والتجارة.
 

قمة مرتقبة


أكد مسؤولون أمريكيون كبار، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن احتمال عقد اللقاء "ثابت إلى حد كبير"، وأن "العملية" قد بدأت.
ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من المشاورات على مستوى عالي بين البلدين في الأشهر الماضية، شارك فيها كبار المسؤولين في إدارة بايدن مثل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن ووزيرة المالية، جانيت يلين ووزيرة التجارة، جينا رايموندو.

وكان آخر لقاء بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر 2022، والذي كان أول لقاء وجها لوجه بينهما منذ تولى بايدن منصبه. وكان لديهما خمس تبادلات هاتفية وعبر مؤتمرات الفيديو بعد تولى بايدن منصبه.
وألمحت أعلى هيئة أمنية في الصين الشهر الماضي إلى أن أية لقاء بين شي وبايدن سيرتبط بـ"إظهار ما يكفي من الإخلاص" من جانب الولايات المتحدة.

التأثيرات

تسعى هذه المبادرة إلى تخفيف حدة التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، التي تشهد صراعًا تكنولوجًا وجغرافيا مستمر. وقد تساهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مشتركة مثل مكافحة تغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة النووية.

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