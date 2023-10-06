صحف السعودية|زلزال 6.3 ريحتر يضرب اليابان ..الروائي النرويجي جون فوس يفوز بـ"نوبل للأدب".. رصد طائرة فرنسية فوق في كوريا الشمالية

زلزال 6.3 درجات يضرب جنوب جزر إيزو اليابانية

الكوارث المناخية أدت الى 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين 2016 و2021

الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه الأماكن

الروائي النرويجي جون فوس يفوز بـ"نوبل للأدب"



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة ، عن أبر الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.



صحيفة الرياض

نشرت الرياض عن أنباء ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

ولا توجد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كما نشرت الرياض عن تسبب الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق التي تغذيها ظاهرة الاحترار المناخي في 43,1 عملية نزوح لأطفال بين عامي 2016 و2021، حسبما حذرت منظمة يونيسف في تقرير نشرته الخميس، قائلة إن هذه ليست سوى البداية.

وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المُصاحبة للأعاصير بـ 10,3 ملايين عملية نزوح.

المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن بيان المركز الوطني للأرصاد السعودية عن حالة الطقس ، اليوم جمعة، باستمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وقال المركز الوطني السعودي في بيانه أن الرياح المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



ونشرت المدينة عن منح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس الخميس جائزة نوبل في الأدب لعام 2023 م للكاتب النرويجي جون فوس، عن "مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية التي تمنح صوتًا لما لا يمكن قوله".

وقالت الأكاديمية بأن جون فوس يعد من أكثر الكتاب المسرحيين شهرة وعرضًا لأعمالهم على نطاق واسع في عصرنا، مبينة أن كتاباته تكشف "فقدان الإنسان لتوجهه".

ولد جون فوس عام 1959م ، واعتمد بصورة كبيرة على أسلوب أصبح يعرف باسم "أسلوب الحد الأدنى لفوس".

وسوف يتم تسليم الجائزة البالغة حوالي مليون دولار أمريكي في حفل سيقام في ستوكهولم يوم 10 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر.



الشرق الأوسط

ونشرت الشرق الأوسط عن إعلان وزارة الدفاع التركية اليوم تحييد 26 مسلحاً كردياً، رداً على هجوم شنه حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب على قاعدة عسكرية تركية في دابق بسوريا، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، أمس، أن مسلحين أكراداً شنوا هجوماً صاروخياً على قاعدة دابق بمنطقة تل رفعت، مما أسفر عن إصابة 8 من القوات التركية.



ونشرت الشرق الأوسط عن انتقاد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، فرنسا بسبب قيامها بنشر طائرة دورية فوق المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بأنها "دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن".

تأتي الانتقادات بعدما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن فرنسا ستقوم بأعمال مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى بواسطة قطع بحرية ترفع علم كوريا الشمالية، وذلك باستخدام طائرة من قاعدة فوتينما الجوية في أوكيناوا باليابان.

ووصف ريو كيونج تشول، الباحث في رابطة كوريا الشمالية-أوروبا، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، هذه الخطوة بأنها "دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن". وطالب فرنسا بالكف عن "التصرفات الخطيرة" التي تهدد السلام في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين إن هذه هي المرة الرابعة التي تتم فيها مثل هذه الأعمال منذ عام 2019.



صحيفة الوئام

نشرت صحيفة الوئام عن إدانة وزارة الخارجية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.