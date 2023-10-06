أستاذ بجامعة الأزهر عن حرب أكتوبر: حماية الأوطان بتضحيات الشهداء

تحدث حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن الأوطان لا تحمى إلا بدماء الشهداء، ولذلك أرضنا تنمو بدمائهم وهم سببا في التنمية التي تشهدها البلاد الآن.

وأضاف “حسن القصبي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: "يكفي الشهداء مكانتهم عند الله عز وجل، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وأكمل: لن يكون هناك مكافأة أعظم لشهداء من مكانتهم عند الله عز وجل.. الشهداء أحياء عند الله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل".

واسترسل: الأرض لا تحمى إلا بالتضحية.. وأعظم ما يضحي به الإنسان نفسه وروحه، من أجل بلادهم.. نحن الآن نعيش على دمائهم بكرامتنا".