إزالة اجزاء عقار يمثل خطورة داهمة على المارة شرق الإسكندرية

شدد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، شرقي الإسكندرية، على التحرك الفوري فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من بلكونات عقار تمثل خطورة داهمة على المارة.

وعلى الفور توجه أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي ويرافقه الإدارات المعنية إلى العقار الكائن ب 275 شارع ملك حفني قبلي.

وتم إزالة بلكونه بالدور الثاني والثالث العلوي يمين العقار وإزالة بلكونه بالدور الثاني العلوي يسار وعمل حواجز خشبيه حول العقار بالكامل للحفاظ على أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

وبالأمس، لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انهيار سقف شرفة عقار بمنطقة سابا باشا، الواقعة في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.