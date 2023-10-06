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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الصف الأخير" يحصد جائزتي أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان الإسكندرية

مشهد من فيلم الصف
مشهد من فيلم الصف الأخير

فاز فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن بجائزتين "أفضل فيلم وأفضل سيناريو" في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ ل ٥ أكتوبر.

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

 

وقد توافد عدد من النجوم على حفل الختام ولعل من أبرز هؤلاء النجوم خالد سليم والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز و أمير شاهين والمخرج أحمد حداد والمؤلف عبد الرحيم كمال.

 

وقدمت أمس الخميس  شهادات ورشة التصوير السينمائي التي أقيمت ضمن برنامج فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، حيث اختتمت امس فعاليات الورشة وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين، قام بتسليم المتدربين كلاً من مدير التصوير سمير فرج ، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

 

الصف الأخير البحر الابيض المتوسط بيومي فؤاد فيلم الصف الأخير مهرجان الاسكندرية مهرجان القاهرة

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