شباب برلمان البحر الأحمر يطلقون أولى مبادراتهم مع «حياة كريمة»

أطلق شباب برلمان البحر الأحمر، أولى مبادراتهم في إطار التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتقدم المبادرة الدعم الاجتماعي والمساعدة العاجلة للأسر ذات الدخل المحدود، والفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية، وسيتم توفير المساعدة من خلال توزيع مواد غذائية ومستلزمات أساسية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى إقامة حملات توعية حول الصحة والنظافة العامة.

أعرب أعضاء شباب برلمان البحر الأحمر عن سعادتهم واعتزازهم بتنفيذ هذه المبادرات الأولى، مؤكدين التزامهم بدعم وخدمة المجتمع.

وشددوا على أهمية تعاون المؤسسات الشبابية مع المنظمات العاملة في المجال الاجتماعي، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

يأتي إطلاق المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفى ضوء بتوجيهات حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بضرورة القيام بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة، وتحت إشراف إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، و شيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.