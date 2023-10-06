احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية والمفتي يجهزان 10 فتيات مقبلات على الزواج

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، 20 جهاز عرائس لـ 10 فتيات من غير القادرات على شراء مستلزمات الزفاف من الأجهزة المنزلية، كونهن من الفئات الأولى بالرعاية، كما حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الشيخ عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب، محمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بوجوده معهن، مؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رحمي إلى أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي، كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، موجها كلمته للفتيات، بأنهن أمهات المستقبل، ومربيات الأجيال القادمة.

وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية، في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع المدني ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.