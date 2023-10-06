مخرجة الطريق إلى إيلات : عزت العلايلى شارك بالفيلم وهو مريض بالكلى

روت المخرجة إنعام محمد علي أسرار فيلم الطريق إلى إيلات وحكايات عن ابطاله، بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر.

وأكدت إنعام محمد على خلال حوارها مع برنامج "كلام مابينا "، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مى البحيرى، أن رغم الظروف الصعبة، إلا أن كل المشاركين بالفيلم كانت لديهم روح وطنية لتقديم فيلم عن بطولات القوات المسلحة.

الفنان عزت العلايلى

وأضافت إنعام محمد على قائله:" الفنان عزت العلايلى شارك فى الفيلم وهو عنده مرضى الكلى،وسبح فى المياه الباردة لفترات طويلة وكانت خطر على حياته لإصابته بالكلى".

وأشارت إنعام محمد على، أن شرطها للمشاركة فى الفيلم أن يجيد كل الفنانين السباحة، معقبة:" محمد سعد قالى أنا بعرف أعوم كويس جدا، وطلع ما بيعرفش يعوم".