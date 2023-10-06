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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يتعادل مع الجونة 2 - 2 بالجولة الثالثة من الدوري

صدى البلد

سيطر التعادل الإيجابي ٢-٢ على أحداث مباراة الاتحاد السكندري والجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز أحمد بلحاج هدف تقدم الجونة في الدقيقة 13 بعدما نفذت ركلة الجزاء بتسديدة من أحمد بلحاج أبعدها مهدي سليمان من منتصف مرماه ثم تابعها أحمد بلحاج بتسديدة أخرى سكنت المرمى.

وشهدت الدقيقة 22 هدف ملغي للاتحاد بأقدام مابولولو بداعي التسلل على أحمد عيد في بداية اللعبة.

وحصل لأليو جاتا لاعب الجونة على طرد مباشر بعد تدخل عنيف بالقدم على الرأس للاعب الاتحاد زغلول الدسوقي. 

وفي الدقيقة 50 أحرز أحمد بلحاج الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة من أيمن موكا وضعت بلحاج في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية مرت من أسفل الحارس مهدي سليمان وسكنت المرمى.

ونجح مابولولو في إحراز الهدف الأول في شباك الجونة في الدقيقة 70 بعد تمريرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء من عمر الوحش قابلهاأجوستينيو مابولولو بتسديدة من الوضع طائرا مرت أعلى الحارس أحمد مسعود وسكنت المرمى.

وفي الوقت القاتل 90+9 أحرز مابولو هدف تعادل الاتحاد السكندري من ركلة جزاء

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

المهدي سليمان، محمود شبانة، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، موور ساليفو، كريم الديب، زغلول الدسوقي، خالد الغندور، بنجامين بواتينج،أحمد عيد، مابولولو.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط من الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدف للأنجولي مابولولو في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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