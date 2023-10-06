عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: شاركنا في حرب أكتوبر لحماية جنودنا بهذه الطريقة

البحوث الفلكية وساعة
البحوث الفلكية وساعة الصفر في حرب أكتوبر

تعد حرب السادس من أكتوبر المجيدة، نموذجا يعكس عبقرية التخطيط والإدارة والتنفيذ، حيث لم ينتصر المصريين مصادفة ولم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر بل معركة اجتمع فيها جميع المصريين من قادة عسكريين وجنود وعلماء وباحثين بالجامعات يقدمون كل ما لديهم لتحقيق الانتصار العظيم واسترجاع سيناء العزيزة كاملة لأرض مصر.

حرب أكتوبر ساعة الصفر 

مازال نصر أكتوبر يقدم دروسا فى كيفية الاستعداد للحرب على الرغم من مرور 50 عاما عليها، ومن بين هذه الدروس كيفية الإعداد لساعة الصفر لبدء الهجوم وعبور قناة السويس.

البحوث الفلكية تساعد جنود حرب أكتوبر وتحميهم من نيران العدو والشمس

وتنعكس عبقرية التخطيط في حرب السادس من أكتوبر المجيدة، هو تحديد ساعة الصفر لبدء الهجوم وعبور قناة السويس لبدء معركة العزة والشرف، ولعب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، دورا بارزا في مساعدة القيادة السياسة في اختيار ساعة الصفر، التي تساعد جنودنا وتحميهم من نيران العدو ونيران أشعة الشمس الحارقة.

 اختارت مصر وقت بدء المعركة في الثانية ظهرا وهو وقت ليس من أوقات بدء أي حرب وكان هذا من ضمن خطة الخداع الاستراتيجى التى اتبعتها مصر، ولكن سبق تحديد هذا الموعد استعداد علمى بحسابات لا تترك مجالا للصدفة بجانب الاستعداد الحربى بين صفوف الجنود.

البحوث الفلكية تشارك في تحديد ساعة الصفر لبدء حرب أكتوبر 

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد كان له دور هام في حرب السادس من أكتوبر، و من كواليس حرب 1973 أنه قد طلب من المعهد تقديم استشارة فنية لمتخذ قرار الحرب في تحديد ساعة الصفر وتحديد بعض العوامل والظروف الجوية والفلكية المتعلقة بالشمس وانعكاساتها واتجاهاتها فى ذلك اليوم.

وأوضح الدكتور القاضي خلال حوار كان قد أجراه معه موقع “صدي البلد” أن المعهد له دور فني في تحديد ساعة الصفر والعبور، وأن  الاستشارات تم تقديمها لمساعدة متخذ القرار لتحديد زمان المعركة ولتحقيق النصر، حيث تم  تحديد بعض العوامل والظروف الجوية والفلكية المتعلقة بالشمس وانعكاساتها وهو ما أفاد مسئولي الجيش المصرى آنذاك فى تحديد الساعة واختيارها وهى الساعة الثانية ظهرا، حيث أن أن اتجاه الشمس عنصر قد يعوق حركة الجنود فى حالة تعامد الشمس على وجههم عند عبور القناة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن ساعة الصفر في حرب أكتوبر 73، لم يحددها المعهد بشكل كامل ولكن كان له مساهمات علمية وفنية لمتخذ القرار أنّ ذاك وغرفة عمليات القوات المسلحة .

أكتوبر حرب اكتوبر حرب أكتوبر ساعة الصفر حرب السادس من أكتوبر حرب السادس من أكتوبر المجيدة معركة العزة والشرف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اختيار ساعة الصفر ساعة الصفر تحديد ساعة الصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

لن نستطيع تعويضه.. خالد لطيف يعبر عن حزنه لرحيل لاعب الزمالك

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير

كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة حقيقية لا يعلمها كثير

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

مخرجة الطريق إلى إيلات: محمد سعد كذب وبكى عشان يشارك في الفيلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل.. صور

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

طريقة عمل الجبنه الكوبايات بالقشطة.. بخطوات سهلة

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ