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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: 6 أكتوبر مصدر إلهام للشعب المصري لاستكمال التنمية الشاملة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع العاملين بالوزارة والجامعات والمجتمع الأكاديمي، والمراكز والمعاهد البحثية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شهدت على بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة للحفاظ على أرض الوطن واستعادة كرامته، وسوف تظل هذه الذكرى مصدر إلهام للشعب المصري لاستكمال التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

 

وفي إطار متصل كان قد تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة  لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للنصر.

 

وأكَّد رئيس جامعة حلوان أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء، الأرض المقدسة التي شهدت عبور الأنبياء وتميزت بقدسيتها، فهي الأرض المباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري.

 

وأضاف الدكتور "قنديل" أن السادس من أكتوبر يمثل يومًا تاريخيًا في مصر، فلم يكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر.

 

حيث تم استعادة الأرض وتحقيق النصر بفضل إرادة الشعب وشجاعة القوات المسلحة، والتي تعتبر درع وسيف الوطن، وفي هذا اليوم، قام الجيش المصري العظيم بكتابة ملحمة العزة والكرامة بدماء الشهداء، وهم مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية.

 

بينما تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

 

وتتضمن فعاليات الجامعة عدة ندوات ومسابقات تنظمها الكليات، ففي كلية الإعلام ستعقد ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر .. خمسون عامًا من صيحة العبور لصحوة العمل"، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بحضور المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والإعلامي خالد سعد في حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إقامة معرض عن انتصارات أكتوبر يتضمن العديد من الرسومات والمشغولات اليدوية المتعلقة بالحرب.

الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر انتصارات أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة

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