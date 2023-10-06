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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضيف : جمال عبد الناصر أعاد بناء الجيش لاسترجاع ما أخذ بالقوة

الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي ضيف

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، إن ‏حرب 1967 لم تكن حربا بل عدوان من جانب إسرائيل على مصر وسوريا والأردن وكانت عملية مفاجئة بداية من ضرب المطارات لهذه الدول لإعاقة حركة الطيران ثم حدث انسحاب القوات الموجودة في سيناء وكل المصريين شعروا وقتها بمرارة الهزيمة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أخذ المسألة بإصرار لإعادة إصلاح الجيش مرة أخرى وإعادة تسليحه لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبدأت عمليات حرب الاستنزاف للتأكيد لإسرائيل والعالم أننا لن نصمت.

محمد فوزي ضيف حرب 1967 الإذاعة العبرية الاعلامية رانيا هاشم جمال عبد الناصر

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