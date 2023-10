‏وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي رسالة للبرلمان الأوروبي على الهواء مباشرة باللغة الإنجليزية وقال لهم، :"you are so far from the truth".

‏وقال الإعلامي " محمد مصطفى شردي"، خلال حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم"، بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر، أريد أن أتحدث معهم بلغتهم لأن هذا الكلام لن يترجم لهم الا بعد أيام قائلا:"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".