النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

ندد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بتقرير البرلمان الأوروبي الذي تعرض إلى مصر بالإساءة ، وساق الكثير من الافتراءات والادعاءات المضللة عن الواقع المصري.

وأكد الناظر، أن ما ورد في التقرير يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن البرلمان الأوروبي، يعمل وفق أجندات معادية وأطراف لا تريد الخير والصلاح والتقدم للمصريين.

وشدد النائب طه الناظر على جُرم ما تمارسه بعض المؤسسات التي تكتسب صفة "دولية" وتتجاوز مهامها إلى ماهو أبعد من ذلك بالتدخل في شؤون الدول بما يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن مصر لا تخضع أو تتأثر بمثل هذه الممارسات الممنهجة والمتعمدة للتأثيرعلى سيادتها.

وعلق الناظر على ما ورد في التقرير مستنكرًا التشكيك في القضاء المصري الشامخ والعادل، مؤكدًا أن مصر من حقها أن تحافظ على سيادتها وأمنها القومي بما تمتلك من قوة القانون والدستور، وأن المخربين ومن يعملون لهدم الدولة المصرية ملزمين بالخضوع لسلطة القانون، كما هو المنطق والحال في كل دول العالم.

وأشار الناظر إلى أن مصر على مشارف عُرس سياسي واستحقاق ديمقراطي، بالدعوة إلى انتخابات رئاسية تمنح الحق لجميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية للسباق على مسافات متساوية دون تهميش وإقصاء، والكلمة العليا ستظل للشعب المصري ولصناديق الانتخابات.

وقال طه الناظر إن سياسة الاستقواء بالخارج، باءت بالفشل من قبل، ولن يُكتب لها النجاح مجددًا، إذ أنها تكشف عن فشل سياسي لأصحابها وتؤكد رفض الشارع المصري لأمثال هؤلاء على الإطلاق.