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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد القرعة.. نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز.. فيديوجراف

الأهلي
الأهلي

الأهلي وافريقيا ..  أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت  بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

 

تفوق أهلاوي


وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، حيث فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

ولمتابعة المزيد حول مجموعة الأهلي في دوري أفريقيا .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى قرعة دور المجموعات ابطال افريقيا جوهانسبرج شباب بلوزداد الجزائري

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