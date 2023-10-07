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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية| اليوم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية يعلن عن تقديم دورات تدريبية للباحثين| تفاصيل

أعلن مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، عن تقديم للباحثين دورات تدريبية المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

للعاملين بجامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التريبية عبر هذا الرابط

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

راقبوا السماء.. القمر يظهر مع النجم الأحمر العملاق "قلب العقرب"

تتزين سماء مصر اليوم بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية| اليوم
تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة ، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية
يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، عن رابط الحصول على نتيجة التحويلات بين الكليات والمعاهد لـ تقليل الاغتراب 2023، ضمن تنسيق القبول بالجامعات، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني، التسجيل أمام الطلاب، الذين لم يستفيدوا سابقًا من تقليل الاغتراب.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية والخاصة
يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 

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