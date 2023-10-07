مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية يعلن عن تقديم دورات تدريبية للباحثين |تفاصيل

أعلن مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة ، عن تقديم للباحثين دورات تدريبية المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
تفاصيل الدورات التدريبية
- مدة الدورة 14 يوما
- بواقع ٥ ساعات تدريبية في اليوم الواحد
- يتم التدريب أون لاين عبر تطبيق Zoom
-رسوم الدورة + شاملة الامتحانات ٨٤٠ جنيه مصري
مميزات الدورات التدريبية
- تزود معارفك وتنمي مهارات لتتمكن من الاستخدام الأمثل للحاسب الآلي وتوظيفه في أعمالك وأبحاثك ودراستك.
- تجعلك قادرا على استخدام وتوظيف مجموعة المايكروسوفت أوفيس (وورد_باوربوينت_إكسيل_أكسيس).
- تجعلك قادرا على التعامل الجيد مع شبكة الإنترنت وحماية وتأمين معلوماتك.
- تساعدك على إجادة طرق البحث على الإنترنت والحصول على المعلومات والتسجيل في بنك المعرفة والحصول على خدماته المختلفة.
- تجعلك قادرا على استخدام التطبيقات المختلفة على هاتفك المحمول.
- تنمى مهاراتك في إنتاج الأعمال والأبحاث وإخراجها بالشكل الأمثل.
* يقوم بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات في التحول الرقمي من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.