عميدة طب بيطري القاهرة: التعليم وحملات التوعية أهم أدوات التصدي لمرض السعار

نظمت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ندوة "معًا ضد السعار"، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الدواب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسُعار، وتماشيا مع الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السُعار" وإعلان مصر خالية منه بحلول عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المُستدامة 2030.

جاء ذلك، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان بكر عميد الكلية.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، إن الندوة شارك بها أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وممثلون عن الطب البيطري، ومنظمات المجتمع المدني، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت إلى أن من أهم أدوات التصدي لداء السُعار؛ “التعليم” و"حملات التوعية" الهادفة إلى تعزيز الوعي بأعراض المرض، و"أهمية التطعيم المنتظم للكلاب والحيوانات الأليفة"، و"سلوكيات السلامة العامة" عند التعامل مع الكلاب المشتبه بها بالإصابة بالمرض.

وأوضحت الدكتور إيمان بكر، جهود الدولة فى توفير برامج التطعيم الشاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ ليتم تنفيذ برامج تطعيم شاملة ومنتظمة للكلاب في مختلف المجتمعات، بهدف ضمان توفر اللقاحات اللازمة، وتحقيق تغطية عالية للكلاب والحيوانات الأليفة؛ مما يقلل من انتقال الفيروسات إلى البشر، وإصدار قانون حيازة الحيوانات الخطرة وكلاب الشوارع ودوره الفعال في التصدي لهذا المرض، وضمان تسجيل وتتبع الكلاب، وفحصها الدوري للتأكد من سلامتها، ومنع تجارة الكلاب غير الشرعية وتربيتها بطرق غير مسؤولة.