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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الإفريقية العليا تعلن نتيجة الفصل الدراسى الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف  الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الصيفي. 

وقال الدكتور عطية طنطاوي، أنه تم إعلان نتيجة امتحانات دور سبتمبر والفصل الدراسي الصيفي العام الجامعي ٢٠٢٢_٢٠٢٣، على الموقع الرسمى للكلية يمكن للطالب الإطلاع عليها الآن. 

جامعة القاهرة 
 

نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "ترجم – تواصل" بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، وفي إطار مبادرة "تعلم - تواصل" التي يطلقها المركز هذا العام.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الترجمة تعد جسرًا أساسيًا للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب وتحقيق التأثير المتبادل بين الحضارات، وعاملًا مهمًا في تحقيق التفاهم والتعاون الدولي ودعم التفاعل الثقافي لدى الشباب، وبالتالي فإن الترجمة من أهم قنوات الحوار بين الثقافات في عالمنا المعاصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار عبد المُعز مديرة المركز، إن الندوة شارك فيها أساتذة ومترجمون مرموقون في مجال الترجمة في اللغات الإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وتمت مناقشة عدة مجالات للترجمة منها الترجمة الأدبية والفورية والتتابعية وترجمة الشاشة والترجمة الآلية.

الدكتور عطية محمود الطنطاوى كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة نتيجة الفصل الدراسى الصيفى

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