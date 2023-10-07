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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية| اليوم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة ، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الموضوعات الهامة، منها: رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي، وكذا جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين، لافتًا إلى تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.


ومن جانبه، أشار الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى أن المنظمة تنفذ عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلا عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".

 

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها ٥٤ دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.

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