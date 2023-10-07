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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد مؤسسي فرقة ولاد الأرض يحكي كواليس المشاركة في المقاومة الشعبية وقت الحرب

الفنان سيد كابوريا
الفنان سيد كابوريا

روي الفنان سيد كابوريا، أحد مؤسسي فرقة ولاد الأرض ومحبي السمسمية بالسويس، كواليس مشاركة فرقته في المقاومة الشعبية وقت الحرب، قائلا: إنه خلال عام 1967 كان هناك فرقتين، وكانت فرقته واحدة منهم.

وأضاف الفنان سيد كابوريا، أحد مؤسسي فرقة ولاد الأرض ومحبي السمسمية بالسويس، خلال حواره عبر فضائية “سي بي سي”: “كان لدينا عقيد يسمي بجمال ربيع وهو كان مسئول عن المقاومة الشعبية، وقمنا بعمل حفلة فى المستشفي، فرأينا العقيد وطلب مننا أن نكون فرقة واحدة، ورحبت بالكابتن غزالي لانه أبن السويس ورجل رياضي وكان له بطولات”.

وتابع الفنان سيد كابوريا: “السمسمية مثل المثل الصعيدي الذى يقول زي الفريك مبتحبش شريك، وهي ألة ساحرة وجميلة".

الفنان سيد كابوريا السمسمية السويس “السمسمية فرقة ولاد الأرض

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