أحد أبطال حرب أكتوبر: تمنيت أن أكون جزءا من رجال الصاعقة البحرية

قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال فى حرب أكتوبر، إنه بدأ متطوعا فى الجيش كطالب متطوع عام 1965، وكان فى عمر ال16.

واضاف خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أنه أستغرق عاما ونصف يقبض 194 قرش، موضحا: “حتي بعدما رقونا وأصبحنا جنود متطوعين وصرفولنا ماهية عالية كانت حوالي 8 جنيه، وكتبت فى رغبتي الأولي الصاعقة البحرية والثانية والثالثة أيضا، وكنت سعيد جدا”.

وتابع: “عندما كنت فى مركز التدريب كنت أريد أن أكون جزء من رجال الصاعقة البحرية وأن أكون مثلهم، ثم أخذت جميع فرق القوات المسلحة”.