معظمهم كانوا صائمين.. عبده مباشر يسرد أبرز كواليس تغطية حرب أكتوبر

سرد عبده مباشر عميد المحررين العسكريين، أبرز كواليس تغطية حرب أكتوبر، إنها ليست أى معركة يقال عليها معركة عظيمة، مشيرا إلى أنه خلال ست سنوات من الحرب تم الإمساك بعنصري المفاجأة وخاضت مصر معركة هجومية خلال حرب 73.

وأضاف مباشر، خلال حواره عبر فضائية “سي بي سي”، أن البيان العسكري الاول كان يقول إن قوات العدو هاجمت قواتنا فى الزعفرانة، معقبا: “أى شخص يفهم عندما يسمع هذا البيان يقول الله أكبر احنا اتعلمنا، لأنه عندما بدأت إسرائيل معركة 67 رغم أنها عمل عدائي وتهاجم ادعت أن القوات المصرية هي من هاجمتهم، إذا من يقول إن قوات إسرائيل هاجمت الزعفرانة سيقول بعد ذلك ان قواتنا هاجمت واقتحمت القناة”.

وتابع عبده مباشر عميد المحررين العسكريين: “العبقرية المصرية قدمت حلولا عظيمة طوال ساعات الحرب، إنما أهم عامل الجندي المصري كان المفاجأة الحقيقية فى معركة أكتوبر، ولم يتوقع أحد أنه سيقاتل بتلك الروح، وكان لدينا 750 قاربا تمر من الساعة 2 وخمس دقائق وفى حالة صيام كامل، ومعظمهم قاتلوا وهم صائمون”.