أستاذ تاريخ معاصر : نحتاج تنمية الوعي السياسي في أولادنا .. فيديو

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر، إنه يتمنى أن يظل الاحتفال بـ نصر أكتوبر مستمرا طوال هذا العام على وجه الخصوص بمناسبة مرور 50 عاما عليه.

وأضاف الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر، خلال حواره عبر فضائية “سي بي سي”، أن مواقع التواصل الإجتماعي يوجد بها معركة من أعداء مصر، لافتا أن تلك المعركة تعمل على ذهنية الشباب المصري وتحاول تشويه التاريخ.

وتابع الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر: “أننا فى حاجة إلي تنمية الوعي التاريخي والسياسي لدى أولادنا، لأن الذى يفقد ذاكرته يفقد تاريخه كما لو كان فقد ذاكرته”.