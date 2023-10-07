مفاجآت أولاد رزق 3 ..الكدواني وآسر ياسين أبرزهم

كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، وأكد أنه سيشهد مشاركة نجوم عالميين، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيكونون إضافة جديدة للسلسلة.

وأشار العريان خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إلى وجود ثلاثة نجوم عالميين في الفيلم، منهم نجم رياضي سيؤدي دورًا طويلًا ومهمًا يعتمد عليه الفيلم، وممثل آخر عالمي، بالإضافة إلى نجمة عالمية ستشارك بدور صغير في الفيلم.

وأوضح أن دعم هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية للفيلم سيكون أيضًا على مستوى المعدات المستخدمة في الإنتاج، مضيفا:"ماجد الكدواني واسر ياسين واياد نصار مفاجأت الجزء الجديد ولاد رزق3.