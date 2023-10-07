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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

أحمد سامي العدل
أحمد سامي العدل

أعربت الفنانة رشا سامي العدل عن استيائها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد تجاهل بعض أصدقائها في تقديم واجب العزاء في شقيقها المخرج الراحل أحمد سامي العدل.

رشا سامي العدل 

طلب رشا سامي العدل

وجهت الفنانة رشا سامي العدل، دعوة جديدة إلى أصدقائها، بعد يوم واحد من ابداء إستيائها من تجاهل بعضهم تقديم العزاء لها، بعد وفاة شقيقها الراحل المخرج أحمد سامي العدل.

وقالت رشا، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "مين من أصحابي عنده استعداد ييجي عندي البيت نختم القرآن لـ أخويا بكرة؟".

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غضب رشا سامي العدل

وأعربت رشا، في منشور سابق، عن استيائها الشديد، من عدم تعزية بعض أصدقائها لها، في وفاة شقيقها.

و كتبت رشا، : أصحابي المحترمين المبجلين، اللي شافوا أنه مناسب يكونوا عندي، ويعملوا فيها أصحابي وميعزونيش، في حين عزوا أفراد أخرى من الأسرة علشان مصالحهم الشخصية".

وأضافت: "في نجوم وشيوخ وأمراء دول شقيقة عزوني لشخصي كأخت للمرحوم، مش بصفتي أو بمسح جوخ لعيلتي.. ميشرفنيش معرفتكم وأقل حد تعب نفسه بمكالمة، أو رسالة أو حتى كومنت قلبه ونفسيته أنضف بكتير منكم، وتم بالفعل إلغاء صداقتكم وجار حذف البقية".

أحمد سامي العدل 

من هو أحمد سامي العدل؟


هو الابن الأصغر للفنان الراحل سامي العدل، خاض "أحمد" العديد من التجارب الفنية، كممثل، مساعد مخرج، ومنتج. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها المرحوم أحمد سامي العدل هو فيلم أعز الولد والذي عرض في عام 2021 وضم نخبة من النجوم ومنهم الفنانة ميرفت أمين، سامي مغاوري، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، عمرو يوسف، ريهام عبد الغفور، محمد شاهين، صبا مبارك، وعمرو سلامة.

كما شارك "أحمد" كممثل في العديد من الاعمال وأبرزهم  مع النجمة يسرا في مسلسل فوق مستوى الشبهات، ومع الفنانة منة شلبي في مسلسل حارة اليهود، وعدد أخر من الأعمال الفنية. 

وعمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال آخرها مسلسل جميلة الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر.

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