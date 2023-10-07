الردع السريع.. جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحركة حماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحركة حماس الآن في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب تعرض تل أبيب للقصف الصاروخي، الذي نتج عنه، مقتل مستوطنة في سديروت، حسبما دكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعلن تأهبه للحرب.

وقالت حماس، إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "عددا من المسلحين تسللوا" إلى إسرائيل من غزة.