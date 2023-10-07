عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكثير من الشظايا.. رئيس بلدية تل أبيب يتحدث عن الهجوم الصاروخي

ارشيفية
ارشيفية

تحدث رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، صباح اليوم السبت، عن الهجوم الصاروخي الذي أصاب حديقة في وسط إسرائيل، وأكد أنه لم يصب أي من السكان في الحادث، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال هولداي، وهو يقف في الشارع مغطى بزجاج مهشم من نوافذ السيارات: "أصيبت شجرة كبيرة، والكثير من الشظايا، وتضررت الكثير من الشقق، ولحسن الحظ لم يصب أحد".

وتابع: “لن أبدي رأيي [في الوضع الأمني] دع من يحتاج إلى عمله يقوم بعمله للخروج من الخطر. لقد تم إبلاغنا بعد حدوث ذلك مباشرة، ونحن الآن هنا، في المنازل لنرى ما يجب القيام به". 

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.

 

إسرائيلية الهجوم الصاروخي الأعلام الإسرائيلية تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

موضوعات متعلقة

شاهد.. المقاومة تسيطر على سيارات للشرطة الإسرائيلية

إصابة 3 مستوطنين قرب تل أبيب وفشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ

أنباء عن سيطرة المقاومة الفلسطينية على مركز شرطة في ‎سديروت

الاحتلال يعلن تعبئة الاحتياط ردا على تحرك المقاومة

بولندا تنتخب برلمانها الجديد 15 أكتوبر.. تفاصيل

محكمة في اليمن تقضي بقطع رؤوس 4 أشخاص بسبب الاختطاف

أستراليا بين كارثتين.. حرائق مهلكة وفيضانات محتملة

ضربة جديدة لأسعار الذهب عالميا اليوم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حركة الجهاد الفلسطينية تعلن انضمامها إلى الهجوم على إسرائيل

المرشح عبدالفتاح السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراقه| شاهد

طوفان الأقصي.. جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة الفلسطينية.. شاهد

شاهد.. صدمة المخابرات الإسرائيلية بعملية المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصى.. إصابة قائد عسكري إسرائيلي كبير برصاص المقاومة

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

فيديو

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

اﻟﻤﺰﻳﺪ