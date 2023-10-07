الكثير من الشظايا.. رئيس بلدية تل أبيب يتحدث عن الهجوم الصاروخي

تحدث رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، صباح اليوم السبت، عن الهجوم الصاروخي الذي أصاب حديقة في وسط إسرائيل، وأكد أنه لم يصب أي من السكان في الحادث، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال هولداي، وهو يقف في الشارع مغطى بزجاج مهشم من نوافذ السيارات: "أصيبت شجرة كبيرة، والكثير من الشظايا، وتضررت الكثير من الشقق، ولحسن الحظ لم يصب أحد".

وتابع: “لن أبدي رأيي [في الوضع الأمني] دع من يحتاج إلى عمله يقوم بعمله للخروج من الخطر. لقد تم إبلاغنا بعد حدوث ذلك مباشرة، ونحن الآن هنا، في المنازل لنرى ما يجب القيام به".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة، سيطروا على سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في مدينة سديروت القريبة، صباح السبت.