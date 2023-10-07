إنجاز وإعجاز..طبيب: منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الدولة مع فيروس سي

قال محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إننا كنا نعاني كثيرا من انتشار فيروس سي، ولم يكن هناك منزل يخلو من الفيروس، ولكن القيادة السياسية كان لديها رؤية وخطة واضحة للقضاء على الفيروس.

أضاف محمد المنيسي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعد أول دولة تقوم بتصينع دواء فيروس سي، حيث نجحنا في توفير الأدوية والعلاج بشكل احترافي، وبالمجان، متابعا: رؤية الدولة دليل على أننا نمتلك منظومة صحية قوية.

واسترسل: مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في القضاء التام على فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض سرطان الكبد، وعلاج المرضى بشكل مجاني.

وأوضح أن حملة 100 مليون صحة وجهت للقضاء على المشاكل الصحية المتواجدة منذ مئات السنين، فهي لم تختص فقط بالقضاء على فيروس سي، بل بكافة الأمراض غير السارية.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الدولة المصرية مع فيروس سي، والقضاء عليه بشكل كامل، مشددا على أن ما حدث بمثابة إنجاز وإعجاز طبي واضح.