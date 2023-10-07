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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نوع شهير.. ضبط 100 كرتونة مسحوق غسيل غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بأنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، طوال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، اليوم السبت، أن ذلك يأتي لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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ضبط 100 كرتونة مسحوق غسيل

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 100 كرتونة مسحوق غسيل نوع شهير، منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدة محاضر طوال الشهر الماضي، تنوعت بين:

"نقص وزن- إيقاف- تصرف- منشأة دون ترخيص- مجهول المصدر- تجميع بنزين - سجلات - عدم إعطاء بون صرف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم تمكين من تفتيش - امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، بإجمالي 2459 محضرًا تموينيًا.

وفي مجال الأسواق والبترول، تنوعت المحاضر بين: "لحوم وجزارة - غش تجاري - تاجر تمويني - سكر- بوتاجاز - انتهاء صلاحية - لحوم وجزارة - عدم حمل شهادة صحية - مواد بترولية - عدم تدوين الأسعار على المنتجات"، بإجمالي 561 محضرًا تموينيًا.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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