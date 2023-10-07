بسبب استبداله.. أول تعليق من مدرب النصر على غضب ماني أمام أبها

علق لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على غضب النجم السنغالي ساديو ماني بسبب استبداله أمام أبها، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي.

وظهرت علامات الحزن والانفعال على ساديو ماني اعتراضا على قرار استبداله أمام أبها.

وقال مدرب النصر ، في تصريحات أبرزتها صحيفة الرياضية السعودية: " أدخلت عبد الرحمن غريب لاعب دولي وفوفانا انتم الإعلاميين مدحتم الصفقة عندما تم التعاقد معه وهو لاعب دولي، فلذلك اللاعبين الذين شاركوا بدلا من ساديو وبروزفيتش مميزين والنصر ليس لديه 11 لاعب فقط بل 27 لاعب".

وأضاف: " الأهم أن ساديو ماني لم يتجاوز الاحترام، حتى أنا أحيانا أكون غاضب من مستوى بعض اللاعبين في المباراة ولكني لا أظهر ذلك".

وختم: " أكرر أن غضب ساديو ماني طبيعي ومن حق أي لاعب الغضب لكن لا يتجاوز الاحترام».

وسقط النصر في فخ التعادل مع أبها بنتيجة 2-2.